Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти компрессІйніБИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙЦіни в аптеках

БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 3 м модель 3, №1 - Одеса (663255) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
182,39
Економія: -22,88 грн
159,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
186,51
Економія: -29,80 грн
156,71 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (3)
145,52 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
183,61
Економія: -16,76 грн
166,85 грн
Віола
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
151,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
186,18
Економія: -28,07 грн
158,11 грн
Южна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
148,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
154,30 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (2)
182,84
Економія: -14,41 грн
168,43 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (2)
145,52 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
166,47
Економія: -13,29 грн
153,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
Всього: упаковка (1)
166,44
Економія: -16,03 грн
150,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (1)
172,54
Економія: -19,32 грн
153,22 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 65
Всього: упаковка (1)
185,07
Економія: -32,25 грн
152,82 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
176,40
Економія: -19,08 грн
157,32 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 195/1
Всього: упаковка (1)
156,90
Економія: -15,25 грн
141,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (2)
182,21
Економія: -11,16 грн
171,05 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
203,00
Економія: -57,82 грн
145,18 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
218,30
Економія: -64,05 грн
154,25 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
188,90 грн