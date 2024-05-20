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БИНТ МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ КОМПРЕСІЙНИЙ 8 см х 3 м модель 3, №1 - Львів (663255) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
182,63
Економія: -16,47 грн
166,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
182,05
Економія: -17,47 грн
164,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
176,28
Економія: -22,15 грн
154,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (3)
180,76
Економія: -9,18 грн
171,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
180,99
Економія: -16,41 грн
164,58 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Бандери Степана, 16-Д
Всього: упаковка (1)
185,32
Економія: -14,62 грн
170,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
186,81
Економія: -19,26 грн
167,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 35
Всього: упаковка (1)
176,76
Економія: -0,26 грн
176,50 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
181,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Чайковського, 2-Д
Всього: упаковка (3)
171,14
Економія: -20,26 грн
150,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Миру, 4-А
Всього: упаковка (3)
184,68
Економія: -22,72 грн
161,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 33/36
Всього: упаковка (2)
186,37
Економія: -15,32 грн
171,05 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
Всього: упаковка (1)
218,30
Економія: -64,05 грн
154,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: упаковка (1)
218,30
Економія: -64,05 грн
154,25 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
188,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (3)
174,82
Економія: -21,70 грн
153,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (2)
145,52 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (2)
168,00
Економія: -13,44 грн
154,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (2)
203,00
Економія: -57,82 грн
145,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
203,00
Економія: -57,82 грн
145,18 грн