PROLENE 3/0, син. 90 см +2 голки 26 мм колючі 1/2, №1 - Львів (307646) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Пульс
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Волиньфарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
Аптека
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Любомль, вул. Соборності, 70
Волиньфарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом