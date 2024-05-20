БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 2 сірий "Євро", еластичний, №1 - Львів (476126) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 18 аптеках
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Сідус
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
В інших містах:
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Мостиська, пл. Ринок, 7
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 25