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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 2 сірий "Євро", еластичний, №1 - Львів (476126) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (5)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: упаковка (1)
944,03 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
598,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
942,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Тернопільська, 21-Е
Всього: упаковка (1)
719,40 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Городоцька, 212
Всього: упаковка (1)
732,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
931,40 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Всього: упаковка (1)
1167,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
735,30 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
937,42 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 16/1
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 25
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -270,60 грн
630,40 грн