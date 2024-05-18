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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 2 сірий "Євро", еластичний, №1 - Харків (476126) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3)
938,36 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
948,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
945,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
950,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
941,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
947,67 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
938,77 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
947,71 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
943,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
939,59 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
938,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
947,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
960,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
949,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
947,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Електромеханічний, 1
Всього: упаковка (1)
950,13 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
941,98 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
945,83 грн