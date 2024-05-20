Всі аптеки України
Медичні виробиТовари для вагітних і годуючих мамТовари для годуючих мамбандажі посляпологовіБАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, сірий еластичний, №1 - Львів (428002) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (1)
784,40 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
Всього: упаковка (1)
938,40 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (1)
619,20 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Всього: упаковка (1)
720,05 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Всього: упаковка (1)
462,79 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Тлумач, вул. Винниченка, 84
Всього: упаковка (1)
653,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 82
Всього: упаковка (1)
724,00
Економія: -345,80 грн
378,20 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Всього: упаковка (1)
714,37 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 32
Всього: упаковка (1)
484,82 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Відінська, 48
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (1)
756,23 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Всього: упаковка (1)
754,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
757,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
754,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
453,97 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Житомир, вул. Київська, 62
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -439,80 грн
378,20 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (1)
735,40
Економія: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
588,05
Економія: -17,64 грн
570,41 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59
Всього: упаковка (1)
440,75 грн