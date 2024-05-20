БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, сірий еластичний, №1 - Львів (428002) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Сідус
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Грінченка, 6
В інших містах:
Аптека 3і
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
Сімейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 30
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Тлумач, вул. Винниченка, 84
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 82
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 61
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Кулика і Гудачека, 32
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Відінська, 48
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іршава, пл. Народна, 9
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Житомир, вул. Київська, 62
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Зенітного полку, 10-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 59