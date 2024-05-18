БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, сірий еластичний, №1 - Харків (428002) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 9
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Мед-сервіс
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Красноград, вул. Полтавська, 91
Аптека оптових цін
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Суми, вул. Іллінська, 51/1
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б