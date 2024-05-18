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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, сірий еластичний, №1 - Харків (428002) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
759,08 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
758,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
760,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
758,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
763,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
757,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
756,03 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
759,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
763,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
755,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
754,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
772,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
763,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
756,11 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
756,15 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
753,53 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 272-Д
Всього: упаковка (1)
462,79 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
440,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
761,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Дніпро, просп. Мануйлівський, 77-Б
Всього: упаковка (1)
440,75 грн