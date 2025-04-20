Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
51,23
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,05
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
58,43
Економія при броні: -2,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,81
Економія при броні: -6,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,73
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,62
Економія при броні: -3,34 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
59,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
58,76
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,61
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,62
Економія при броні: -5,96 грн