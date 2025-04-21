Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,61
Економія при броні: -5,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
49,25
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,99
Економія при броні: -6,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,71
Економія при броні: -4,31 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,40
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
50,37
Економія при броні: -3,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
56,29
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,16
Економія при броні: -5,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,38
Економія при броні: -5,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
51,00
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,58
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма