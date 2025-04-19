Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
63,76
Економія при броні: -3,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,73
Економія при броні: -4,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,91
Економія при броні: -9,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,23
Економія при броні: -7,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,67
Економія при броні: -4,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,39
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,55
Економія при броні: -2,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма