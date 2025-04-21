Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,47
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,01
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,29
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,22
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,43
Економія при броні: -7,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
59,40
Економія при броні: -3,43 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
57,65
Економія при броні: -10,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,48
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
58,92
Економія при броні: -11,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
57,89
Економія при броні: -1,89 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
57,49
Економія при броні: -10,64 грн