Київ (адресу не вказано)
Доступно в 601 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
60,60
Економія при броні: -4,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
75,10
Економія при броні: -23,74 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
63,30
Економія при броні: -19,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
59,34
Економія при броні: -5,64 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
76,50
Економія при броні: -24,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,57
Економія при броні: -5,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
75,50
Економія при броні: -23,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма