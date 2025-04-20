Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
47,07
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
63,65
Економія при броні: -3,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
45,71
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,46
Економія при броні: -4,85 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,44
Економія при броні: -5,83 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
50,70
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,40
Економія при броні: -9,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
57,47
Економія при броні: -12,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,91
Економія при броні: -7,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
56,58
Економія при броні: -11,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,00
Економія при броні: -7,00 грн