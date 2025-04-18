Київ
АЦЕТОНТЕСТ

АЦЕТОНТЕСТ

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 344 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
45,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
48,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
52,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
45,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
52,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
44,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
56,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
52,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
56,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
52,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
52,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
52,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
56,20
Економія при броні: -0,10 грн
56,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
52,62 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
45,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
45,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
48,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
44,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
48,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
45,36 грн
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