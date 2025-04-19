Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,10
Економія при броні: -3,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,07
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
56,10
Економія при броні: -0,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,43
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,97
Економія при броні: -4,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
56,10
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,67
Економія при броні: -3,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,59
Економія при броні: -7,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,64
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,47
Економія при броні: -5,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,50
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,88
Економія при броні: -8,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
49,46
Економія при броні: -2,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,30
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма