Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
95,68
Економія при броні: -2,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,11
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,27
Економія при броні: -3,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,49
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,61
Економія при броні: -5,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,93
Економія при броні: -3,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,00
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
55,11
Економія при броні: -7,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
53,74
Економія при броні: -4,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
54,96
Економія при броні: -3,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні №25
Норма