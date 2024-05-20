АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні, №50 - Запоріжжя (26677) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
В інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Житомирліки
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
Рівнеліки
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Рівнеліки
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Незалежності, 133
Рівнеліки
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
Рівнеліки
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27