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АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні, №50 - Львів (26677) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Стрийська, 76-А
Всього: упаковка (2)
89,40 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Любінська, 104
Всього: упаковка (2)
86,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
80,20 грн
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
74,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (2)
87,00
Економія: -16,00 грн
71,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
80,00
Економія: -15,00 грн
65,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -23,00 грн
65,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
88,00
Економія: -23,00 грн
65,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Винна Гора, 5
Всього: упаковка (2)
74,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перемишляни, вул. Боршівська, 21
Всього: упаковка (1)
89,40 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Івасюка Володимира, 2
Всього: упаковка (1)
58,94 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
Всього: упаковка (5)
58,94 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (4)
58,00 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 21
Всього: упаковка (4)
58,94 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 2/4
Всього: упаковка (1)
58,94 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 103
Всього: упаковка (1)
55,67 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
Всього: упаковка (3)
55,80 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
Всього: упаковка (1)
58,94 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (2)
58,94 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 12
Всього: упаковка (1)
58,94 грн