АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні, №50 - Харків (26677) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Елітфарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Житомирліки
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Житомир, вул. Київська, 47
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
Рівнеліки
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Рівне-медфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
Рівнеліки
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Андріївська, 48
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Сарни, вул. Широка, 34
Рівнеліки
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28