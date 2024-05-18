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АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (26677) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
Всього: упаковка (3)
80,00
Економія: -15,00 грн
65,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
88,00
Економія: -23,00 грн
65,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
88,00
Економія: -23,00 грн
65,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (2)
87,00
Економія: -16,00 грн
71,00 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
74,90 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
75,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
85,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
80,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
65,50 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (2)
74,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (2)
84,00 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (2)
60,91 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
Всього: упаковка (1)
57,06 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
Всього: упаковка (5)
58,94 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Томашгород, вул. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
65,46 грн
Рівне-медфарм
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Відчинено Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
Всього: упаковка (1)
58,94 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Андріївська, 48
Всього: упаковка (6)
58,94 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
Всього: упаковка (3)
58,94 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2
Всього: упаковка (1)
57,06 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (5)
57,06 грн