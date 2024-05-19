АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні, №25 - Київ (26676) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 416 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41