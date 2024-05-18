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АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні, №25 - Харків (26676) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
37,03 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (9)
44,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (2)
43,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
42,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (1)
42,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
51,90
Економія: -14,41 грн
37,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
50,60
Економія: -7,80 грн
42,80 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Всього: упаковка (1)
42,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (6)
46,27
Економія: -7,94 грн
38,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2)
45,39
Економія: -6,99 грн
38,40 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (9)
44,57 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
51,02 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2)
45,56 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (2)
44,55
Економія: -5,89 грн
38,66 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
50,20
Економія: -7,40 грн
42,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
42,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
49,00
Економія: -11,51 грн
37,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (3)
46,08
Економія: -7,63 грн
38,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (2)
42,94
Економія: -4,38 грн
38,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (3)
49,20
Економія: -11,71 грн
37,49 грн