АЦЕТОНТЕСТ смужки індикаторні, №25 - Харків (26676) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 106 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Перша аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Нетіченська, 25
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Харків, просп. Науки, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38