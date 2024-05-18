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АСПІРАТОР "Курносики" 7075, №1 - Харків (492348) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
104,51
Економія: -14,11 грн
90,40 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: упаковка (1)
96,00
Економія: -17,00 грн
79,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
89,00
Економія: -11,00 грн
78,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
Всього: упаковка (1)
96,00
Економія: -18,00 грн
78,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
96,00
Економія: -18,00 грн
78,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
Всього: упаковка (1)
89,00
Економія: -11,00 грн
78,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
102,73
Економія: -12,73 грн
90,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (1)
105,88
Економія: -11,44 грн
94,44 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (1)
85,00
Економія: -11,00 грн
74,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (1)
53,31
Економія: -7,18 грн
46,13 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (2)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено
Широке, вул. Соборна, 92
Всього: упаковка (1)
91,00
Економія: -17,00 грн
74,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (1)
98,00 грн