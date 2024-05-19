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АСПІРАТОР "Слоник" дитячий, №1 - Львів (26569) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 19
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
Всього: упаковка (1)
37,40 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: упаковка (1)
34,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лисенка Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
29,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 117
Всього: упаковка (1)
35,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (5)
34,10 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 96-А
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
Всього: упаковка (1)
36,50 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 90
Всього: упаковка (2)
34,90 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 57
Всього: упаковка (1)
35,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 360
Всього: упаковка (3)
30,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зубрівська, 7-А
Всього: упаковка (1)
33,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 8
Всього: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Драгана, 1
Всього: упаковка (1)
30,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антонича, 10
Всього: упаковка (1)
35,30 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Антонича, 26
Всього: упаковка (1)
26,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1)
46,71 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жовква, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
26,97 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
15,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шептицького, 17
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
Всього: упаковка (1)
46,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1)
46,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
Всього: упаковка (2)
46,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Петра і Павла, 3
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Радивилів, вул. Четвертного, 9-А
Всього: упаковка (1)
46,59 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долина, пл. Січових Стрільців, 1
Всього: упаковка (1)
32,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201-Г
Всього: упаковка (1)
29,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
46,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (1)
46,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 21
Всього: упаковка (1)
46,74 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1)
47,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 55
Всього: упаковка (1)
46,64 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Грушевського Михайла, 4
Всього: упаковка (1)
28,50 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Січових Стрільців, 4-А
Всього: упаковка (1)
16,93 грн