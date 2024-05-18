Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіАспіраториМеханічні аспіраториНазальні механічні аспіраториАСПІРАТОРЦіни в аптеках

АСПІРАТОР "Слоник" дитячий, №1 - Харків (26569) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
46,48 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
47,01 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
46,71 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
46,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
46,58 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
46,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
46,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
46,67 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
46,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
Всього: упаковка (1)
46,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
46,54 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
46,82 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
Всього: упаковка (1)
46,72 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
46,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
47,00 грн
Аптека ваш консультант
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
46,97 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (1)
46,45 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 24
Всього: упаковка (1)
46,85 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
Всього: упаковка (1)
46,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Валентинівська, 21
Всього: упаковка (1)
46,76 грн