Київ
Зонд д/дренування тонкого кишечнику

Зонд д/дренування тонкого кишечнику

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 1 аптеках у Київ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
638,91 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Миру, 131/1
332.7 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
453,36 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
413.7 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА Fr 18 №1
Каммед
655,27 грн
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