Катетер Метелик

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
5,00
Економія при броні: -1,00 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G25 №1
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
5,00
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G23 №1
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
5,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G25 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1