Катетер Метелик

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1