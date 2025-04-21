Катетер Метелик

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
4.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1