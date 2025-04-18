Катетер Метелик

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
4,24
Економія при броні: -0,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G23 №1
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G23 №1
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ "ВОЛЕС" ТИПУ "МЕТЕЛИК" G21 №1
Berpu Medical Technology Co., Ltd.
2,58
Економія при броні: -0,14 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК торгової марки IGAR G25 №1
4,95
Економія при броні: -0,30 грн