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Банки вакуумні масажні d 50 мм, №1 - Одеса (914232) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
155,30
Економія: -22,70 грн
132,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
150,21
Економія: -18,43 грн
131,78 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
137,50 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
137,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
137,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
151,25 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (2)
144,38 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
137,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Всього: упаковка (1)
141,52
Економія: -18,47 грн
123,05 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (2)
151,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
159,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
159,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
159,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
159,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
159,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
159,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
159,50 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
159,50 грн