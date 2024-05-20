Банки вакуумні масажні d 50 мм, №1 - Одеса (914232) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Палія Семена, 120
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
Фармакопійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
Наявність на 2024-05-22 - 17:00