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БАХІЛИ 2B пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні, №1 - Львів (734556) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (41)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (72)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (100)
1,80
Економія: -0,05 грн
1,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (254)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (25)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (87)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (82)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (172)
1,80
Економія: -0,05 грн
1,75 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (37)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Тичини Павла, 1
Всього: упаковка (20)
1,11 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (51)
1,80
Економія: -0,05 грн
1,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ковель, вул. Сагайдачного Петра, 15
Всього: упаковка (30)
1,20 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (119)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (69)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (100)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (201)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (330)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (100)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (93)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (100)
2,00
Економія: -0,06 грн
1,94 грн