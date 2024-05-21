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БАХІЛИ 2B, нестерильні пара 1.5 г поліетиленова, №1 - Запоріжжя (478018) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (73)
2,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (21)
2,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (61)
2,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (6)
1,06
Економія: -0,12 грн
0,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (68)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (125)
2,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (88)
2,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
Всього: упаковка (37)
1,40
Економія: -0,05 грн
1,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (260)
2,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (6)
1,40
Економія: -0,09 грн
1,31 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (55)
2,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (45)
2,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (22)
1,35
Економія: -0,04 грн
1,31 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (80)
1,55
Економія: -0,24 грн
1,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
Всього: упаковка (39)
1,00
Економія: -0,18 грн
0,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (38)
2,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (3)
1,34
Економія: -0,09 грн
1,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (59)
1,64
Економія: -0,09 грн
1,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (175)
2,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 4
Всього: упаковка (47)
2,50 грн