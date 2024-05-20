Всі аптеки України
Медичні виробиОдяг медичнийБахілиБАХІЛИЦіни в аптеках

БАХІЛИ пара 3 г поліетиленові, нестерильні, №50 - Львів (450189) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
87,80
Економія: -11,06 грн
76,74 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (4)
72,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
69,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (1)
76,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (2)
69,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (2)
73,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
69,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 59
Всього: упаковка (1)
73,30 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Зубрівська, 38
Всього: упаковка (1), пара (11)
95,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
69,16 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
76,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 55
Всього: упаковка (1)
72,55 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Всього: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, пл. Ринок, 20/16
Всього: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 12
Всього: упаковка (1)
73,30 грн