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БАХІЛИ пара 3 г поліетиленові, нестерильні, №50 - Харків (450189) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
69,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
69,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
72,55 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: пара (17)
90,50 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: (24)
87,77
Економія: -11,05 грн
76,72 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
72,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (1)
76,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
Всього: упаковка (1)
69,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
73,30 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Пісочин, вул. Квартальна, 14
Всього: упаковка (1)
73,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
76,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
69,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (1)
73,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: упаковка (1)
69,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Всього: упаковка (1)
69,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
69,06 грн