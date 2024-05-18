БАХІЛИ пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (450180) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (24), пара (20)
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Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Нє болєй
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Всього: упаковка (1), пара (24)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека оптових цін
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Всього: пара (41)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Аптека оптових цін
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Всього: пара (31)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Аптека інтернет цін
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Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Йорданська, 20
Подорожник
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Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
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Всього: пара (39)
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Кам'янець-Подільський, вул. Франка Івана, 30
Подорожник
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Всього: (11)
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Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-А
Подорожник
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Всього: (46)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Аптека нц
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Аптека
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Всього: (30)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 00:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137
Ірфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом