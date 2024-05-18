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БАХІЛИ пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні, №50 - Дніпро (Дніпропетровськ) (450180) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Всього: упаковка (24), пара (20)
42,63
Економія: -4,23 грн
38,40 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (1), пара (24)
41,51
Економія: -3,11 грн
38,40 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -60,00 грн
40,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: пара (41)
160,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: пара (31)
157,50 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: упаковка (1)
100,00
Економія: -60,00 грн
40,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (3)
46,83
Економія: -5,90 грн
40,93 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
46,83
Економія: -5,90 грн
40,93 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
44,26
Економія: -3,32 грн
40,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 77-А
Всього: (9)
86,99
Економія: -25,13 грн
61,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 17
Всього: упаковка (1)
78,99
Економія: -17,13 грн
61,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Франка Івана, 30
Всього: пара (39)
157,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-А
Всього: (11)
73,50
Економія: -11,64 грн
61,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 2-А
Всього: (46)
61,86 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
48,38
Економія: -6,10 грн
42,28 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
Всього: (30)
48,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 00:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 137
Всього: упаковка (3)
58,50 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
46,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом