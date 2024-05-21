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БАХІЛИ пара 1.5 г поліетиленові, нестерильні, №1 - Запоріжжя (450179) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Панікахи, 19
Всього: упаковка (50)
0,85
Економія: -0,08 грн
0,77 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 40
Всього: упаковка (26)
0,80
Економія: -0,08 грн
0,72 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
Всього: упаковка (6)
0,67
Економія: -0,05 грн
0,62 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (90)
0,83
Економія: -0,10 грн
0,73 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (100)
0,85
Економія: -0,12 грн
0,73 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (90)
0,79
Економія: -0,08 грн
0,71 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (78)
0,67
Економія: -0,04 грн
0,63 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (52)
0,78
Економія: -0,06 грн
0,72 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом