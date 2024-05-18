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БАНДАЖ АБДОМІНАЛЬНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ розмір 5 (99-109), №1 - Харків (55767) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
Всього: упаковка (1)
330,00
Економія: -82,98 грн
247,02 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
450,00
Економія: -93,24 грн
356,76 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
361,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Всього: упаковка (1)
361,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
361,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
366,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
403,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (2)
366,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
361,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
366,60 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
361,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом