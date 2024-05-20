Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБАНДАЖ АБДОМІНАЛЬНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ АБДОМІНАЛЬНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ розмір 4 (88-98), №1 - Запоріжжя (55766) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
352,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (1)
347,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (2)
299,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
373,80 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: упаковка (1)
351,60 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
347,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
347,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
299,20 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Всього: упаковка (1)
373,80 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
Всього: упаковка (1)
347,70 грн
Аптека enter
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
299,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом