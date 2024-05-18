БАНДАЖ АБДОМІНАЛЬНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ розмір 3 (82-87), №1 - Харків (55765) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, просп. Добровольського, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, просп. Добровольського, 73
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 16/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Катерининська, 5
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Буніна, 1