БАНДАЖ АБДОМІНАЛЬНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ розмір 2 (76-81), №1 - Одеса (55764) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 46
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом