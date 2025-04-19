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Катетер 3-х ходовий Фолея
Катетер 3-х ходовий Фолея
Одеса
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
163.5 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
79,70
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
255.5 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
72,44
Економія при броні:
-3,82 грн
68,62
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
342.8 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
35,90
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
368.6 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
89,00
Економія при броні:
-13,00 грн
76,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
369.1 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
43,21
Економія при броні:
-1,67 грн
41,54
грн
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КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
43,21
Економія при броні:
-1,67 грн
41,54
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
370.0 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
35,98
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
372.8 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
64,00
Економія при броні:
-7,00 грн
57,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
391.0 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
76,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
394.6 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
76,60
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
395.2 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
43,25
Економія при броні:
-1,71 грн
41,54
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
425.5 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
36,40
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
426.4 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
41,00
грн
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Волочиськ, вул. Незалежності, 68
475.1 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
64,45
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
506.9 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
76,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 62
521.7 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
76,60
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Винники, вул. Івасюка, 31
611.4 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
37,70
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
616.0 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
37,70
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
644.6 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
48,35
грн
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Хемотека
Відчинено
Цілодобово
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
229.3 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Кам'янець-Подільський, вул. Мазепи Івана, 31
393.0 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 18 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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