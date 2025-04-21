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Катетер 3-х ходовий Фолея
Катетер 3-х ходовий Фолея
Миколаїв
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
149.2 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
71,79
Економія при броні:
-3,17 грн
68,62
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
203.2 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
79,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
258.1 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
89,00
Економія при броні:
-13,00 грн
76,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Каштанів, 2/22
261.8 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
44,10
Економія при броні:
-2,56 грн
41,54
грн
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КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
44,10
Економія при броні:
-2,56 грн
41,54
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
64,00
Економія при броні:
-7,00 грн
57,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
262.6 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
35,98
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
276.4 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
35,90
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
282.0 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
76,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
285.6 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
76,60
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
286.2 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
43,08
Економія при броні:
-1,54 грн
41,54
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
460.4 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
36,40
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
461.1 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
41,00
грн
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Undefined
Волочиськ, вул. Незалежності, 68
515.7 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
64,45
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Тернопіль, вул. Купчинського, 14
552.0 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
76,60
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Бандери Степана, 62
584.0 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
76,60
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
662.2 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
37,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
667.9 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 20 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
37,70
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
686.6 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
48,35
грн
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Хемотека
Відчинено
Цілодобово
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
121.5 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобеляки, пров. Шевченка, 5/22
295.9 км
КАТЕТЕР ТИП ФОЛЕЯ 22 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
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