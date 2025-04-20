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Катетер пупочный
Катетер пупочный
Запоріжжя
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Доступно в 1 аптеках у Запоріжжя
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
КАТЕТЕР ПУПКОВИЙ (ПВХ) 8 (2,7 х 2,0) №1
8,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Черкаси, вул. Чигиринська, 52
283.9 км
КАТЕТЕР ПУПКОВИЙ (ПВХ) 6 (2,0 х 1,4) №1
10,00
грн
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