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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 2 (515) роз'ємний, неопреновий, №1 - Харків (500161) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
805,15
Економія: -85,99 грн
719,16 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
743,49
Економія: -94,47 грн
649,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
806,07
Економія: -134,60 грн
671,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
758,48
Економія: -115,23 грн
643,25 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
820,76
Економія: -110,07 грн
710,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
805,61
Економія: -81,84 грн
723,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
754,81
Економія: -60,36 грн
694,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
818,53
Економія: -77,84 грн
740,69 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
809,14
Економія: -68,59 грн
740,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (1)
813,91
Економія: -106,43 грн
707,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
820,75
Економія: -110,19 грн
710,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
806,15
Економія: -79,30 грн
726,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
820,99
Економія: -84,14 грн
736,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
795,99
Економія: -75,44 грн
720,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
800,45
Економія: -128,98 грн
671,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
793,84
Економія: -70,21 грн
723,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
804,99
Економія: -109,68 грн
695,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Всього: упаковка (1)
804,80
Економія: -87,91 грн
716,89 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
903,24
Економія: -78,77 грн
824,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
819,14
Економія: -102,29 грн
716,85 грн