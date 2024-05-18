БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 1 (515) роз'ємний, неопреновий, №1 - Харків (500160) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 40 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
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Харків, просп. Науки, 27
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, просп. Гагаріна, 167
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А