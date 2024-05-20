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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 4 (510) неопреновий, №1 - Одеса (127545) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
289,58
Економія: -20,04 грн
269,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
386,24
Економія: -68,56 грн
317,68 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
455,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом