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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 3 (510) неопреновий, №1 - Львів (127543) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
755,89 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Острог, вул. Гальшки Острозької, 4
Всього: упаковка (1)
749,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
Всього: упаковка (1)
751,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тетіїв, вул. Байраківського Академіка, 70
Всього: упаковка (1)
758,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
417,33
Економія: -72,58 грн
344,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
757,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
757,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
749,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
752,54 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
749,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
752,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
750,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
757,98 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом