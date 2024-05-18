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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 2 (510) неопреновий, №1 - Харків (127541) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
758,41 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
754,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
750,83 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
758,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
753,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
Всього: упаковка (1)
376,96
Економія: -23,01 грн
353,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
441,04
Економія: -31,47 грн
409,57 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
749,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
355,55
Економія: -18,76 грн
336,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
758,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
756,94 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
754,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
754,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
360,13
Економія: -23,34 грн
336,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Первомайськ, вул. Одеська, 182
Всього: упаковка (1)
753,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 28-А
Всього: упаковка (1)
551,31
Економія: -45,43 грн
505,88 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (2)
333,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом