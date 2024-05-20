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БАНДАЖ ДЛЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ розмір 5 (513) з відкритою чашечкой, №1 - Одеса (108804) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
340,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
340,18 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (2)
336,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (2)
339,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 36/1
Всього: упаковка (1)
336,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
338,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Захарівка, вул. Одеська, -
Всього: упаковка (1)
337,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Доманівка, вул. Центральна, 62/4
Всього: упаковка (1)
336,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3)
336,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 167
Всього: упаковка (2)
340,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Херсон, вул. Потьомкінська, 45-А
Всього: упаковка (2)
339,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Софіївська, 54
Всього: упаковка (1)
338,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Болград, вул. Інзовська, 120-А
Всього: упаковка (1)
336,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Побузьке, вул. Першотравнева, 16/3
Всього: упаковка (1)
336,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Джулинка, вул. Центральна, 32-А
Всього: упаковка (2)
339,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Піщанка, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
340,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 18-Д
Всього: упаковка (1)
337,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 23-Г
Всього: упаковка (1)
339,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тростянець, вул. Соборна, 50
Всього: упаковка (1)
339,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
Всього: упаковка (1)
337,80 грн